«Один из лучших матчей в жизни!» Киран Тирни об игре Шотландия — Дания в отборе к ЧМ-2026

Комментарии

Защитник сборной Шотландии Киран Тирни поделился эмоциями после победы над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Один из лучших матчей в жизни! Команда, персонал, болельщики — все это заслужили. Гол получился красивым. Затем Кенни забил и снял всё напряжение. Фантастический вечер!» — приводит слова Тирни официальный сайт УЕФА.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C, обеспечив себе прямое попадание на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Дания заработала 11 очков в шести встречах и расположилась на второй строчке.

