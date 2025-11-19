Защитник сборной Дании Расмус Кристенсен: не мог смотреть матч после своего удаления

Защитник сборной Дании Расмус Кристенсен прокомментировал своё удаление в матче с Шотландией (2:4) в 6-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Я не мог смотреть матч после своего удаления. Это было ужасно. Я подвёл команду и поставил нас в очень сложную ситуацию сразу после того, как мы сделали счёт 1:1 и стали полностью контролировать игру. Я принимаю критику и заслуживаю резких слов в свой адрес», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C, обеспечив себе прямое попадание на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Дания заработала 11 очков в шести встречах и расположилась на второй строчке.