Главная Футбол Новости

Защитник сборной Дании Расмус Кристенсен: не мог смотреть матч после своего удаления
Защитник сборной Дании Расмус Кристенсен прокомментировал своё удаление в матче с Шотландией (2:4) в 6-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Я не мог смотреть матч после своего удаления. Это было ужасно. Я подвёл команду и поставил нас в очень сложную ситуацию сразу после того, как мы сделали счёт 1:1 и стали полностью контролировать игру. Я принимаю критику и заслуживаю резких слов в свой адрес», — приводит слова защитника официальный сайт УЕФА.

После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C, обеспечив себе прямое попадание на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Дания заработала 11 очков в шести встречах и расположилась на второй строчке.

Шотландия вырвала победу с Данией благодаря голу на 90+3-й минуте и вышла на ЧМ-2026
