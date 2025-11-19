Коста Рика не смогла обыграть Гондурас в отборе КОНКАКАФ, Угальде не сыграет на ЧМ-2026
В ночь с 18 на 19 ноября на поле Национального стадиона в столице Коста-Рики Сан-Хосе завершился матч квалификации КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026 между сборными Коста-Рики и Гондураса. Матч завершился безголевым ничейным результатом.
ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
0 : 0
Гондурас
Удаления: Угальде – 90+4' / нет
В группе 3 отбора КОНКАКАФ для попадания на мундиаль костариканцам необходимо было побеждать сборную Гондураса на своём поле. Однако, в очень напряжённом матче, хозяева не смогли дожать соперника и лишились шансов пробиться на ЧМ-2026.
Нападающий сборной Коста-Рики и московского «Спартака» Манфред Угальде вышел в старте, результативными действиями не отметился и был удалён с поля на 90+4-й минуте, получив прямую красную карточку.
