Главная Футбол Новости

Ямайка – Кюрасао, результат матча 19 ноября 2025, счет 0:0, 6-й тур отбора КОНКАКАФ к ЧМ-2026

Ямайка с Николсоном и Сефасом не смогла одолеть Кюрасао и выйти напрямую на ЧМ-2026
В ночь с 18 на 19 октября мск на поле стадиона «Парк Индепенденс» в столице Ямайки Кингстоне завершился матч 6-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к ЧМ-2026 между сборными Ямайки и Кюрасао. Игра завершилась вничью со счётом 0:0. Этот результат напрямую вывел национальную команду Кюрасао на ЧМ-2026, Ямайка продолжит борьбу за мундиаль через межконтинентальные стыковые матчи.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 6-й тур
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 0
Кюрасао
Удаления: Рассел – 89' / нет

В составе сборной Ямайки в матче приняли участие экс-нападающий «Спартака» Шамар Николсон и форвард «Пари НН» Ренальдо Сефас, которые сыграли всю встречу полностью. На 89-й минуте был удалён с поля полузащитник ямайцев Джон Рассел.

По итогам отборочного турнира КОНКАКАФ в группе B сборная Кюрасао с 12 очками заняла первое место, Ямайка с 11 очками стала второй и при этом лучшей среди вторых мест во всех трёх группах, что позволит ей продолжить борьбу за выход на ЧМ-2026 через межконтинентальные стыковые матчи.

Новости. Футбол
