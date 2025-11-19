Стали известны итоги отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026

В ночь с 18 на 19 ноября мск в Центральной Америке прошли заключительные матчи квалификации КОНКАКАФ на ЧМ-2026, который пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. По их итогам определились три сборные, которые сыграют на мундиале, и ещё две, которые продолжат борьбу за выход на ЧМ через межконтинентальные стыковые матчи.

Прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Панамы, Кюрасао и Гаити, которые стали победителями своих отборочных групп. В межконтинентальные стыки отправятся Ямайка и Суринам, занявшие вторые места и ставшие двумя лучшими сборными из трёх вторых мест. «Третьим лишним» среди вторых сборных остался Гондурас, который при равном количестве очков и равной разнице мячей уступил Суринаму только по количеству забитых голов (5:2 против 9:6).

Также не сыграют на ЧМ-2026 по итогам отборочного турнира Тринидад и Тобаго, Гватемала, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор и Бермудские острова.