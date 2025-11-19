Скидки
Стали известны 42 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Стали известны 42 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск определились ещё три участника чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Ими стали сборные Кюрасао, Панамы и Гаити.

Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Кюрасао, Панама и Гаити.

Комментарии
