Определились все участники межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск по итогам заключительных матчей квалификации КОНКАКАФ определился полный список участников межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира — 2026, который пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

За две последние путёвки на чемпионат мира — 2026, разыгрываемые вне отборочных турниров конфедераций, поспорят Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам и Новая Каледония.

Две лучшие сборные по рейтингу ФИФА из этой шестёрки — Ирак и ДР Конго — сыграют сразу в финалах. Остальные четыре участника стартуют с полуфиналов, для попадания на ЧМ-2026 им потребуется пройти две стадии.

Все стыковые матчи пройдут в Мексике — в Гвадалахаре и Монтеррее. Жеребьёвка межконтинентальных стыков запланирована на 20 ноября.

Комментарии
