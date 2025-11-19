Победа сборной Шотландии над Данией — в видеообзоре отбора к ЧМ-2026

Сборная Шотландии на своём поле обыграла Данию (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
У победителей забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей, Лоуренс Шанклэнд, Киран Тирни и Кенни Маклин.
У гостей отличились Расмус Хойлунд с пенальти и Патрик Доргу.
На 62-й минуте защитник Дании Расмус Кристенсен получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После шести матчей сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C. Дания заработала 11 очков в шести встречах и расположилась на второй строчке. Благодаря этому результату Шотландия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
- 19 ноября 2025
