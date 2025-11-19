Скидки
Сборная Гаити вышла на чемпионат мира, не сыграв ни одного домашнего матча

Сборная Гаити впервые за почти полвека квалифицировалась на чемпионат мира, несмотря на отсутствие домашних матчей и тяжелейшую обстановку в стране.

С 2021 года государство погружено в насилие после убийства президента Жовенеля Моиза, а столица Порт-о-Пренс на 85% находится под контролем вооружённых группировок. В марте 2024-го банды заняли национальный стадион, окончательно лишив сборную возможности принимать соперников. Последняя игра дома датируется июлем 2021 года.

Тем не менее команда сумела пройти весь отбор, постоянно находясь в разъездах, и добыла путёвку на свой второй мундиаль в истории.

