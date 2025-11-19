Скидки
Кюрасао стал самым маленьким государством — участником ЧМ по футболу за всю историю

Комментарии

Сборная Кюрасао совершила историческое достижение, став самой малочисленной страной, когда-либо выходившей на чемпионат мира. Островное государство, где проживает всего 156 тысяч человек, превзошло рекорд Исландии и впервые получило путёвку на главный футбольный турнир планеты.

ЧМ-2026 — Северная Америка . Группа 2. 6-й тур
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 0
Кюрасао
Удаления: Рассел – 89' / нет

Важную роль в этом успехе сыграл опытный голландский специалист Дик Адвокат. Он возглавил сборную Кюрасо в январе 2024 года.

Ключевым матчем стала игра 6-го тура отборочного турнира КОНКАКАФ к ЧМ-2026 со сборной Ямайки. Встреча прошла в ночь с 18 на 19 ноября мск на поле стадиона «Парк Индепенденс» в столице Ямайки Кингстоне и закончилась вничью со счётом 0:0. Этот результат напрямую вывел национальную команду Кюрасао на ЧМ-2026.

