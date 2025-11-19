Криштиану Роналду посетил ужин в Белом доме и познакомился с семьёй Дональда Трампа — ESPN

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Роналду познакомился с семьёй президента США Дональда Трампа. По словам американского лидера, его 19-летний сын Бэррон давно восхищается Роналду и был в восторге от личной встречи.

«Бэррон и Криштиану познакомились. Похоже, теперь Бэррон немного больше уважает своего отца, просто потому, что я их познакомил», — приводит слова Трампа ESPN.

На ужине также присутствовали глава ФИФА Джанни Инфантино, основатель Amazon Джефф Безос и предприниматель Илон Маск.