Дик Адвокат вывел Кюрасао на ЧМ, гол+пас Никиты Кучерова в НХЛ. Главное к утру
Сборная Кюрасао, под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката, впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира по футболу, гол и пас российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй» уверенно обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ, «Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кюрасао стал самым маленьким государством-участником ЧМ по футболу за всю историю.
- Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Нью-Джерси», у Грицюка ассист.
- «Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова.
- Ямайка с Николсоном и Сефасом не смогла одолеть Кюрасао и выйти напрямую на ЧМ-2026.
- Определился список европейских сборных, вышедших напрямую на ЧМ-2026.
- Стали известны корзины участников европейских стыковых матчей к ЧМ-2026.
- Шотландия вырвала победу с Данией благодаря голу на 90+3-й минуте и вышла на ЧМ-2026.
- Хабиб сообщил, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC.
- Сборная Испании повторила мировой рекорд среди национальных команд в истории футбола.
- Стали известны итоги отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026.
- Определились все участники межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.
- Испания сыграла вничью с Турцией и вышла на чемпионат мира 2026 года.
- Российские шахматистки обыграли США на командном чемпионате мира — 2025.
