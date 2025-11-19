Дик Адвокат вывел Кюрасао на ЧМ, гол+пас Никиты Кучерова в НХЛ. Главное к утру

Сборная Кюрасао, под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката, впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира по футболу, гол и пас российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй» уверенно обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ, «Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».