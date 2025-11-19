Скидки
19 ноября главные новости спорта, футбол, отбор к ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, КХЛ, шахматы, ММА, UFC

Дик Адвокат вывел Кюрасао на ЧМ, гол+пас Никиты Кучерова в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Кюрасао, под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Дика Адвоката, впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира по футболу, гол и пас российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй» уверенно обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ, «Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кюрасао стал самым маленьким государством-участником ЧМ по футболу за всю историю.
  2. Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Нью-Джерси», у Грицюка ассист.
  3. «Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова.
  4. Ямайка с Николсоном и Сефасом не смогла одолеть Кюрасао и выйти напрямую на ЧМ-2026.
  5. Определился список европейских сборных, вышедших напрямую на ЧМ-2026.
  6. Стали известны корзины участников европейских стыковых матчей к ЧМ-2026.
  7. Шотландия вырвала победу с Данией благодаря голу на 90+3-й минуте и вышла на ЧМ-2026.
  8. Хабиб сообщил, когда Ислам Махачев проведёт следующий бой в UFC.
  9. Сборная Испании повторила мировой рекорд среди национальных команд в истории футбола.
  10. Стали известны итоги отборочного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира — 2026.
  11. Определились все участники межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.
  12. Испания сыграла вничью с Турцией и вышла на чемпионат мира 2026 года.
  13. Российские шахматистки обыграли США на командном чемпионате мира — 2025.
