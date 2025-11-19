Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Саусь: Дзюба поддушивал молодых в «Зените», чтобы чуть взбодрить

Владислав Саусь: Дзюба поддушивал молодых в «Зените», чтобы чуть взбодрить
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник «Зенита» 22-летний полузащитник «Балтики» Владислав Саусь рассказал о совместной работе на тренировках сине-бело-голубых с нападающий Артёмом Дзюбой.

— Кто из основы «Зенита» восхищал на тренировках и в двусторонках?
— Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос — это прямо топ-футболисты. Из игроков обороны Ловрен, Ракицкий очень понравились. Дзюба впечатляюще работал корпусом, подстраивался под передачи и боролся за мячи. С ним было очень тяжело.

— Не поддушивал Артём Сергеевич молодого?
— Моментами было, и не только меня. Но так, наверное, происходит во всех командах, где опытные, взрослые футболисты могут чуть взбодрить молодых.

— Ты не терялся?
— Нет, я старался прислушиваться и запоминать то, что может мне как футболисту принести пользу. Всё остальное пропускал мимо ушей, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В составе «Зенита» Саусь провёл один матч Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.

Видео: Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android