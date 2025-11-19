Владислав Саусь: Дзюба поддушивал молодых в «Зените», чтобы чуть взбодрить

Воспитанник «Зенита» 22-летний полузащитник «Балтики» Владислав Саусь рассказал о совместной работе на тренировках сине-бело-голубых с нападающий Артёмом Дзюбой.

— Кто из основы «Зенита» восхищал на тренировках и в двусторонках?

— Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос — это прямо топ-футболисты. Из игроков обороны Ловрен, Ракицкий очень понравились. Дзюба впечатляюще работал корпусом, подстраивался под передачи и боролся за мячи. С ним было очень тяжело.

— Не поддушивал Артём Сергеевич молодого?

— Моментами было, и не только меня. Но так, наверное, происходит во всех командах, где опытные, взрослые футболисты могут чуть взбодрить молодых.

— Ты не терялся?

— Нет, я старался прислушиваться и запоминать то, что может мне как футболисту принести пользу. Всё остальное пропускал мимо ушей, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса. В составе «Зенита» Саусь провёл один матч Мир РПЛ, выйдя на замену на одну минуту.

