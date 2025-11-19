Саусь: ничья с «Динамо» и разгром «Спартака» придали нам заряд уверенности и эмоций

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь объяснил феномен калининградского клуба в сезоне-2025/2026 Мир РПЛ.

«Мы провели очень хорошие сборы, качественно поработали. Все ребята прекрасно понимали, куда мы идём, и ставили перед собой высокие цели. После победы в Первой лиге мы уверенно заходили в РПЛ. И очень хорошо, что сезон начали матчами с «Динамо» и «Спартаком». Сразу две игры с большими клубами на выезде. Ничья с «Динамо» и разгром «Спартака» придали нам большой заряд уверенности и эмоций. Мы поняли, что и топов РПЛ можно обыгрывать. Мы сильны именно тем, что мы команда. Была какая-то уверенность внутри коллектива, что можем далеко пойти. И следующие игры это подтвердили», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 новичок РПЛ «Балтика» стартовала с выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1) и крупной гостевой победы над «Спартаком» (3:0). После первого круга калининградцы занимают пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге