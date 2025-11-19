«Сегодня мы увидели, как трудно побеждать». Де ла Фуэнте — о ничьей Испании и Турции

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче с Турцией (2:2) в 6-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Сегодня мы увидели, как трудно побеждать. Иногда полезно получать напоминание об этом. Очень трудно побеждать всё время, находясь на таком уровне, при столь плотном графике матчей. Сегодня нам напомнили, как это тяжело. Мы очень рады. Выход в финальную часть заставляет ценить нашу серию результатов. Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

После шести матчей сборная Испании заработала 16 очков в шести встречах и заняла первое место в группе Е. Благодаря этому результату Испания вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.