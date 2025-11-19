Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Турции Монтелла оценил ничейный результат в матче отбора к ЧМ с Испанией

Тренер сборной Турции Монтелла оценил ничейный результат в матче отбора к ЧМ с Испанией
Комментарии

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о ничейном результате в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Испании (2:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 2
Турция
1:0 Ольмо – 4'     1:1 Гюль – 42'     1:2 Озджан – 54'     2:2 Оярсабаль – 62'    

«Я очень горжусь тем духом, который они проявили на поле. Это был матч, в котором нужно было пожертвовать собой. Вчера вечером я сказал ребятам, что верю в них, и мы выставили конкурентоспособную команду для такого матча… Независимо от того, кто играет, наш уровень конкуренции высок.

Я не знаю, придаст ли это выступление нам больше уверенности. Важно, чтобы мы не увлеклись, что может случиться… Нам нужно сыграть в двух финалах и победить, чтобы сыграть во втором, нужно выиграть в первом. Можно выиграть любым способом, главное — победить», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

