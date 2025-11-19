Тренер сборной Турции Монтелла оценил ничейный результат в матче отбора к ЧМ с Испанией

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о ничейном результате в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Испании (2:2).

«Я очень горжусь тем духом, который они проявили на поле. Это был матч, в котором нужно было пожертвовать собой. Вчера вечером я сказал ребятам, что верю в них, и мы выставили конкурентоспособную команду для такого матча… Независимо от того, кто играет, наш уровень конкуренции высок.

Я не знаю, придаст ли это выступление нам больше уверенности. Важно, чтобы мы не увлеклись, что может случиться… Нам нужно сыграть в двух финалах и победить, чтобы сыграть во втором, нужно выиграть в первом. Можно выиграть любым способом, главное — победить», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.