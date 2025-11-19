«Спартак» связался с экс-тренером «Ромы» и «Аталанты» Иваном Юричем — Скира

Московский «Спартак» связался с бывший главным тренером «Ромы», «Саутгемптоном», «Торино», «Аталанты» и «Дженоа» Иваном Юричем. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X. Источник не отмечает, получил ли хорватский специалист официальное предложение по работе или же стороны только приступили к переговорам.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера первой команды. Серб возглавлял красно-белых с лета 2024 по осень 2025-го.

По итогам первого круга Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона «Спартак» набрал 25 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.