Защитник сборной Дании Андерсен прокомментировал поражение от Шотландии
Поделиться
Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен высказался о поражении в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Шотландии (2:4).
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3' 1:1 Хойлунд – 57' 2:1 Шанклэнд – 78' 2:2 Доргу – 82' 3:2 Тирни – 90+3' 4:2 Маклин – 90+8'
Удаления: нет / Кристенсен – 62'
«После красной карточки стало очень тяжело. Мы проигрываем, возвращаемся в игру, а потом совершаем мелкие, глупые ошибки. Гол при счёте 2:3 вообще не должен был состояться. Не знаю, что сказать, кроме того, что я очень разочарован. С первым голом сложно что-либо поделать. Нас наказали. Иногда остаётся только снять шляпу», — приводит слова Андерсена официальный сайт УЕФА.
Шотландия сыграет на чемпионате мира 2026 года, Дания отправится в плей-офф отбора.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
10:49
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:17
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:54
-
09:49
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:09
-
09:07
-
08:53
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:39
-
07:20
-
06:56
-
06:53
-
06:41
-
06:30
-
06:30
-
06:07
-
06:03
-
05:29
-
05:19
-
05:10
-
04:59
-
04:35