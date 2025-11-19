Защитник сборной Дании Андерсен прокомментировал поражение от Шотландии

Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен высказался о поражении в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Шотландии (2:4).

«После красной карточки стало очень тяжело. Мы проигрываем, возвращаемся в игру, а потом совершаем мелкие, глупые ошибки. Гол при счёте 2:3 вообще не должен был состояться. Не знаю, что сказать, кроме того, что я очень разочарован. С первым голом сложно что-либо поделать. Нас наказали. Иногда остаётся только снять шляпу», — приводит слова Андерсена официальный сайт УЕФА.

Шотландия сыграет на чемпионате мира 2026 года, Дания отправится в плей-офф отбора.