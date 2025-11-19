Скидки
«Очень обидно». Тренер сборной Дании Ример — о втором месте в группе отбора к ЧМ-2026

Комментарии

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример высказался о поражении в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Шотландии (2:4).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Крайне обидно стоять здесь и осознавать, что мы не прошли на чемпионат мира после последних двух матчей в группе. Финальный турнир был нашей целью. С первой попытки нам это не удалось, и, конечно, это очень обидно», — приводит слова Римера официальный сайт УЕФА.

В прошлом матче отборочного турнира сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Беларуси (2:2). Команда заняла второе место в группе С и отправилась в плей-офф отбора к ЧМ-2026. Шотландия с первого места получила прямую путёвку на турнир.

