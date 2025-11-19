«Очень обидно». Тренер сборной Дании Ример — о втором месте в группе отбора к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример высказался о поражении в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Шотландии (2:4).

«Крайне обидно стоять здесь и осознавать, что мы не прошли на чемпионат мира после последних двух матчей в группе. Финальный турнир был нашей целью. С первой попытки нам это не удалось, и, конечно, это очень обидно», — приводит слова Римера официальный сайт УЕФА.

В прошлом матче отборочного турнира сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Беларуси (2:2). Команда заняла второе место в группе С и отправилась в плей-офф отбора к ЧМ-2026. Шотландия с первого места получила прямую путёвку на турнир.