Полузащитник «Балтики» Саусь охарактеризовал тренера Талалаева тремя словами

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о главном тренере калининградского клуба Андрее Талалаеве.

— Кажется, в Калининграде ты наконец-то попал к своему тренеру. Есть такое?
— Многие так говорят — наверное, так и есть. С Андреем Викторовичем я не застопорился, а продолжил прогрессировать. Наверное, в каких-то моментах мы подходим друг другу.

— Охарактеризуй Талалаева тремя словами.
— Требовательный, целеустремлённый, уверенный, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 новичок Мир РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева стартовала с выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1) и крупной гостевой победы над «Спартаком» (3:0). После первого круга калининградцы занимают пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах.

Комментарии
