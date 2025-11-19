Скидки
«Один из самых безумных матчей». Робертсон — об игре Шотландии с Данией

«Один из самых безумных матчей». Робертсон — об игре Шотландии с Данией
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался о выходе на чемпионат мира 2026 года после победы в матче с Данией (4:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Этот результат как нельзя лучше говорит, какая у нас команда. Мы никогда не сдаёмся! Мы всегда продолжаем идти до конца! Один из самых безумных матчей. Мы заставили страну серьёзно поволноваться, но я уверен, что оно того стоило. Мы едем на чемпионат мира!

Я хорошо это скрывал, но я был в отчаянии. Понимаю, в каком я возрасте, это может быть мой последний шанс поехать на чемпионат мира. Сегодня я никак не мог отбросить из головы мысли о своём приятеле Диогу Жоте. Мы так много говорили о поездке на чемпионат мира. Я знаю, что он будет сегодня улыбаться мне. Я так рад, что всё так получилось», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.

