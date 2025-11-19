Скидки
Разгром в семь голов — в видеообзоре матча Бельгия — Лихтенштейн в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Бельгии и Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Морис Дюфран» (Льеж, Бельгия). В качестве главного арбитра матча выступил Мохаммед Аль-Хаким (Швеция). Победу со счётом 7:0 в этой игре одержала команда хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
7 : 0
Лихтенштейн
1:0 Ванакен – 3'     2:0 Доку – 34'     3:0 Доку – 41'     4:0 Мехеле – 52'     5:0 Салемакерс – 55'     6:0 Де Кетеларе – 57'     7:0 Де Кетеларе – 59'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ханс Ванакен открыл счёт в этой игре на третьей минуте. Защитник бельгийцев Жереми Доку удвоил преимущество хозяев на 34-й минуте, а через семь минут футболист оформил дубль. В начале второго тайма хозяева забили ещё четыре мяча. Отличились Брандон Мехеле, Алексис Салемакерс, Шарль Де Кетеларе и Максим Де Кёйпер.

По итогам группового этапа отбора на ЧМ-2026 Бельгия с 18 очками заняла первое место в группе J и напрямую вышла на мировое первенство. У Лихтенштейна нет в активе набранных очков, он расположился на пятом месте турнирной таблицы.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Сборная Германии разгромила команду Словакии и вышла на чемпионат мира — 2026
