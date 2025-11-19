Скидки
Роналду сделал селфи с Илоном Маском и Джанни Инфантино на приёме у Трампа в Белом доме

Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал селфи с американским предпринимателем, инженером и миллиардером Илоном Маском, а также главой ФИФА Джанни Инфантино на приёме у президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Криштиану 40 лет, с 2023 года он играет за «Аль-Наср». Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».

Криштиану Роналду посетил ужин в Белом доме и познакомился с семьёй Дональда Трампа — ESPN
