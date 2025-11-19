Полузащитник «Балтики» Саусь выразил желание попробовать силы в Европе в будущем

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь ответил на вопросы о возможном зарубежном варианте продолжения карьеры.

— Ты с детства за «Барселону»?

— Да, трио Месси — Суарес — Неймар прямо очень нравилось, привлекал их стиль игры. С тех пор слежу за «Барсой».

— Если самому ехать в Европу, то в Испанию?

— Зависит от предложений, если они будут. В принципе, мне хотелось бы попробовать свои силы и в Европе. Испания — неплохой вариант, — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

22-летний хавбек калининградской «Балтики» Владислав Саусь в текущем сезоне сыграл за клуб в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и выполнил два результативных паса.

