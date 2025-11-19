«Думал, что со мной что-то не так!» Кларк — об ощущениях перед решающим матчем отбора к ЧМ

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал об ощущениях перед решающим матчем отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Дании (4:2).
«Я проснулся сегодня утром, и как тренер ты обычно просыпаешься с этим ощущением тяжести в животе. Сегодня утром этого не было, и я подумал: «Вау, как странно». Я думал, что со мной что-то не так! Но это потому, что я так доверяю своим игрокам.
Мы прошли долгий путь. Я говорил с ними об этом перед матчем, о том, что это та возможность, которой мы ждали. Вот это вечер, правда? Мы и раньше были близки к чемпионату мира. Оглядываясь на игру с Украиной, понимаешь, что в тот день мы, наверное, замерли. Мы не играли так свободно», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.
- 19 ноября 2025
