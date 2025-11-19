Скидки
Восемь голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Румыния — Сан-Марино

Комментарии

Накануне состоялись заключительные матчи группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. В частности, встретились сборные Румынии и Сан-Марино. Игра завершилась разгромной победой румынской национальной команды со счётом 7:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Румыния
Окончен
7 : 1
Сан-Марино
0:1 Джакопетти – 2'     1:1 Росси – 13'     2:1 Баярам – 29'     3:1 Ман – 42'     4:1 Валентини – 57'     5:1 Хаджи – 76'     6:1 Рациу – 82'     7:1 Мунтяну – 87'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что обе сборные не сумели завоевать путёвку на чемпионат мира — 2026.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

