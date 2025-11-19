Восемь голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Румыния — Сан-Марино
Поделиться
Накануне состоялись заключительные матчи группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. В частности, встретились сборные Румынии и Сан-Марино. Игра завершилась разгромной победой румынской национальной команды со счётом 7:1.
ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Румыния
Окончен
7 : 1
Сан-Марино
0:1 Джакопетти – 2' 1:1 Росси – 13' 2:1 Баярам – 29' 3:1 Ман – 42' 4:1 Валентини – 57' 5:1 Хаджи – 76' 6:1 Рациу – 82' 7:1 Мунтяну – 87'
Видеообзор матча:
В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Отметим, что обе сборные не сумели завоевать путёвку на чемпионат мира — 2026.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
10:54
-
10:53
-
10:53
-
10:49
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:17
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:54
-
09:49
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:09
-
09:07
-
08:53
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:39
-
07:20
-
06:56
-
06:53
-
06:41
-
06:30
-
06:30
-
06:07
-
06:03
-
05:29
-
05:19