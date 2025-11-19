Защитник Шотландии Робертсон: речь тренера перед игрой с Данией была невероятной

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился эмоциями от выхода на чемпионат мира 2026 года после победы в матче отборочного турнира с национальной командой Дании (4:2).

«Эти ребята, этот тренерский штаб — это лучшая команда, в которой я когда-либо участвовал. Речь тренера перед игрой была невероятной. Он пережил все важные моменты. Он сказал: «Давайте сделаем это снова». Мы были очень эмоциональны. Сделать это ради него, тренерского штаба и всех наших семей — это войдёт в историю как один из лучших вечеров в моей жизни», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.