Защитник Шотландии Робертсон: речь тренера перед игрой с Данией была невероятной

Защитник Шотландии Робертсон: речь тренера перед игрой с Данией была невероятной
Комментарии

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился эмоциями от выхода на чемпионат мира 2026 года после победы в матче отборочного турнира с национальной командой Дании (4:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Эти ребята, этот тренерский штаб — это лучшая команда, в которой я когда-либо участвовал. Речь тренера перед игрой была невероятной. Он пережил все важные моменты. Он сказал: «Давайте сделаем это снова». Мы были очень эмоциональны. Сделать это ради него, тренерского штаба и всех наших семей — это войдёт в историю как один из лучших вечеров в моей жизни», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.

