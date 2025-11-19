Скидки
Инсайдер из Италии назвал имена двух известных тренеров, отказавшихся возглавить «Спартак»

Экс-тренер «Барселоны» Хави и работавший ранее в «Ювентусе» Тьяго Мотта ответили отказом на предложение московского «Спартака» возглавить первую команду. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, отказ от двух специалистов последовал в последние несколько дней.

Ранее появилась информация, что красно-белые обратились к бывшему главному тренеру «Ромы» и «Аталанты» Ивану Юричу. Ранее «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера первой команды. Серб возглавлял красно-белых с лета 2024 по осень 2025 года.

По итогам первого круга Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона «Спартак» набрал 25 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

