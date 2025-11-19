«Подумал, что всё, славный провал, снова мы». Макгинн — о концовке игры Шотландии с Данией
Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн высказался о матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Дании (4:2).
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3' 1:1 Хойлунд – 57' 2:1 Шанклэнд – 78' 2:2 Доргу – 82' 3:2 Тирни – 90+3' 4:2 Маклин – 90+8'
Удаления: нет / Кристенсен – 62'
«Я думаю, что Дания, даже вдесятером, лучше владела мячом. Они выглядели увереннее, но у нас, как у шотландской команды, было много травм и много ударов. Пересечь линию ворот — это было потрясающее чувство.
Концовка? Это было просто ужасно. Я подумал, что всё, славный провал, снова мы. На 91-й минуте я думал о плей-офф: «Только не снова». Но какой удар от Кирана Тирни – я больше никогда не буду чувствовать себя так на футбольном поле», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.
