Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Подумал, что всё, славный провал, снова мы». Макгинн — о концовке игры Шотландии с Данией

«Подумал, что всё, славный провал, снова мы». Макгинн — о концовке игры Шотландии с Данией
Комментарии

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн высказался о матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Дании (4:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Я думаю, что Дания, даже вдесятером, лучше владела мячом. Они выглядели увереннее, но у нас, как у шотландской команды, было много травм и много ударов. Пересечь линию ворот — это было потрясающее чувство.

Концовка? Это было просто ужасно. Я подумал, что всё, славный провал, снова мы. На 91-й минуте я думал о плей-офф: «Только не снова». Но какой удар от Кирана Тирни – я больше никогда не буду чувствовать себя так на футбольном поле», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.

Материалы по теме
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Видео
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android