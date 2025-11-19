Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: когда Карпин был сильным тренером? Сбитый лётчик

Бубнов: когда Карпин был сильным тренером? Сбитый лётчик
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о покинувшем московское «Динамо» Валерии Карпине. Сейчас специалист работает во главе сборной России, бело-голубых он возглавлял с лета по осень 2025-го.

— Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова», с «Армавира», где ещё он работал?

— В «Спартаке».
— В «Спартаке», да. Сбитый лётчик.

— Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение это вред?
— Когда он был сильный? Опять ты начинаешь (обращается к Нобелю Арустамяну. — Прим. «Чемпионата»).

— В «Ростове».
— В «Армавире» ещё скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в Первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно! — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
В «Динамо» заявили, что предлагали Валерию Карпину продолжить работу в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android