Бубнов: когда Карпин был сильным тренером? Сбитый лётчик

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о покинувшем московское «Динамо» Валерии Карпине. Сейчас специалист работает во главе сборной России, бело-голубых он возглавлял с лета по осень 2025-го.

— Представляешь, он всем лапшу вешал, начиная, блин, с «Ростова», с «Армавира», где ещё он работал?

— В «Спартаке».

— В «Спартаке», да. Сбитый лётчик.

— Давайте разложим. Карпин сильный тренер? Но совмещение это вред?

— Когда он был сильный? Опять ты начинаешь (обращается к Нобелю Арустамяну. — Прим. «Чемпионата»).

— В «Ростове».

— В «Армавире» ещё скажи. Я не знал, что «Армавир» был на втором месте во Второй лиге. Его взяли, чтоб он в Первую [поднял], а он их в третью вывел. Представляешь, тогда уже было ясно! — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».