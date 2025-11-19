Скидки
Червиченко предположил, в каком топ-клубе РПЛ может оказаться Валерий Карпин

Червиченко предположил, в каком топ-клубе РПЛ может оказаться Валерий Карпин
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал, где может продолжить карьеру Валерий Карпин после отставки из московского «Динамо».

— Есть мнение, что после работы в Карпина в «Динамо» мы его нескоро увидим в топ-клубе.
— Вопрос в том, что у нас топ-клубов не так много. Вряд ли бы мы его увидели в ЦСКА. В «Краснодаре» — тоже большой вопрос. Кто ещё может быть? В «Спартаке» только через кого-то. «Зенит»? Про него я как-то не подумал. У меня была такая версия, когда «Зенит» плохо финишировал. Когда Карпин ушёл из «Ростова», то у меня были мысли про «Зенит». Возможно. Если «Зенит» сейчас расстанется с Семаком, то Карпин выплывет там — тоже возможен вариант. Не думаю, что Карпин будет не востребован. У нас не так много таких тренеров. Если не по результатам, то медийности, раскрученности, по способности открывать новых игроков и реанимировать тех, на ком даже крест поставили. С точки зрения футбола и бизнеса — хорошее качество. Карпину не хватает для этого команды административной. То, что было в «Ростове». Этого не хватает, но он с этим справлялся хорошо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
