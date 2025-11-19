Ахметзянов: смотрю с оптимизмом не только игру с «Балтикой», но и на все оставшиеся

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в субботу, 22 ноября.

«Нам нужны очки, в связи с турнирной таблицей и то, что это заключительный домашний матч в этой части. Настрой и мысли наши только о самом положительном, самом максимальном.

Мне нравится то, как ведёт себя команда. Как они реагируют и всё это воспроизводят потом в тренировочной деятельности. Поэтому я смотрю с оптимизмом не только на предстоящую игру, но и на все оставшиеся, которые в этой части. Поживём — увидим», — сказал Ахметзянов в интервью клубной пресс-службе.