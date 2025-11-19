Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметзянов: смотрю с оптимизмом не только игру с «Балтикой», но и на все оставшиеся

Ахметзянов: смотрю с оптимизмом не только игру с «Балтикой», но и на все оставшиеся
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о предстоящем матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в субботу, 22 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужны очки, в связи с турнирной таблицей и то, что это заключительный домашний матч в этой части. Настрой и мысли наши только о самом положительном, самом максимальном.

Мне нравится то, как ведёт себя команда. Как они реагируют и всё это воспроизводят потом в тренировочной деятельности. Поэтому я смотрю с оптимизмом не только на предстоящую игру, но и на все оставшиеся, которые в этой части. Поживём — увидим», — сказал Ахметзянов в интервью клубной пресс-службе.

Календарь матчей РПЛ
Материалы по теме
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android