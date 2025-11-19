Скидки
«Он всегда был таким». Канчельскис поздравил Дика Адвоката с выходом сборной Кюрасао на ЧМ

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис поздравил главного тренера национальной команды Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира 2026 года.

«Поздравляем Дика Адвоката и сборную Кюрасао с выходом на чемпионат мира! Для такой страны это, конечно, хороший результат. Дик Адвокат всегда был таким: наладил дисциплину, чтобы команда играла налегке и выполняла его требования. Есть результат, он хороший тренер! Вывести такую команду на ЧМ — похвально», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Дик Адвокат работал в санкт-петербургском «Зените» и в сборной России.

