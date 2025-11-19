«Спартак» объявил о назначении нового директора в клубную академию

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового директора клубной академии. Так, в должности директора Академии имени Фёдора Фёдоровича Черенкова утверждён Олег Денисов. 58-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Сидорова.

«Благодарим Дмитрия Евгеньевича за годы работы в клубе и за большой вклад, который он внёс в воспитание новых поколений спартаковских игроков.

Олег Денисов — известный в прошлом мини-футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта. В составе сборной России он в 1999 году стал чемпионом Европы, а вместе с московской «Диной» восемь раз выигрывал чемпионат страны, шесть раз — Кубок России, три раза — Турнир европейских чемпионов, и один раз — Межконтинентальный кубок. Добро пожаловать в «Спартак», Олег Дмитриевич!» — написала пресс-служба «красно-белых».