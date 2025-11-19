Скидки
Бубнов: Карпин сам говорил, что приезжает в «Динамо» по воскресеньям как гастарбайтер

Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов резко отреагировал на выражение Валерия Карпина, что работа в сборной России является для него приоритетом. Об этом российский специалист сказал, когда ещё руководил московским «Динамо». Бело-голубых Карпин покинул в середине ноября. Сообщалось, что он ушёл в отставку по собственному желанию.

— Дело в том, что Карпин сказал, что приоритет для него сборная. Правильно? А в «Динамо», говорит, на метро «Динамо» я приезжаю по воскресеньям как гастарбайтер, чтобы подрабатывать.

— Ну это ненормально.
— И все за голову схватились. Руководители, все. Болельщики «Динамо» на дыбы встали — гастарбайтер, блин! Приезжает подрабатывать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов: когда Карпин был сильным тренером? Сбитый лётчик
