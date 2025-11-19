Скидки
Зоран Тошич поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА

Зоран Тошич поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о предстоящем матче армейцев со столичным «Спартаком» в 16-м туре чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Дерби «Спартак» — ЦСКА — это всегда интересно. Вы видели первое дерби, в котором было много голов и моментов. Было интересно! Сейчас игра будет на стадионе «Спартака». Шансы у обеих команды одинаковые. Неважно, на каком месте или физическом состоянии ты подходишь к дерби. Это всегда особенная игра, которая вытаскивает максимум из каждого футболиста. Надеюсь, будет не менее интересно, чем в прошлом дерби», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

