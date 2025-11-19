«Барселона» объявила, что проведёт матч Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом» пройдёт на домашней арене сине-гранатовых «Камп Ноу». Встреча запланирована на 9 декабря.

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что матч 6-ого тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе «Камп Ноу». Клуб рад возможности вернуться к соревнованиям на своём стадионе и продолжить продвижение проекта комплексной трансформации реконструированной арены», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Напомним, в конце июня сине-гранатовые официально объявили, что вернутся на родной стадион 10 августа 2025 года. «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию летом 2023 года. Но в начале нынешнего сезона каталонский клуб проводил домашние матчи на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», так как не получил лицензию на эксплуатацию спортивной арены.