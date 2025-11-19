Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила, что проведёт матч Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу»

«Барселона» объявила, что проведёт матч Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом» пройдёт на домашней арене сине-гранатовых «Камп Ноу». Встреча запланирована на 9 декабря.

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что матч 6-ого тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе «Камп Ноу». Клуб рад возможности вернуться к соревнованиям на своём стадионе и продолжить продвижение проекта комплексной трансформации реконструированной арены», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Напомним, в конце июня сине-гранатовые официально объявили, что вернутся на родной стадион 10 августа 2025 года. «Камп Ноу» закрылся на реконструкцию летом 2023 года. Но в начале нынешнего сезона каталонский клуб проводил домашние матчи на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», так как не получил лицензию на эксплуатацию спортивной арены.

Материалы по теме
«Барселона» провела первую за два года тренировку на «Камп Ноу». Видео
Истории
«Барселона» провела первую за два года тренировку на «Камп Ноу». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android