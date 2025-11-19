«Таковы шотландские традиции». Стив Кларк — о матче отбора к ЧМ с Данией

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Дании (4:2). По итогам игры Шотландия получила путёвку на турнир.

«Это был шанс, всего одна игра. Это было похоже на финал плей-офф. Мы поставили на кон всё. Всегда есть последний шаг, и он всегда самый сложный. Чтобы они успокоились, чтобы им было комфортно, чтобы они знали, что справятся с ситуацией.

В игре были моменты, которые были в нашу пользу. Мы вели 2:1 против 10 человек, но пропустили и подумали: «Что мы делаем?» Но таковы шотландские традиции», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.