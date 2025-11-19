Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Таковы шотландские традиции». Стив Кларк — о матче отбора к ЧМ с Данией

«Таковы шотландские традиции». Стив Кларк — о матче отбора к ЧМ с Данией
Комментарии

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о матче отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Дании (4:2). По итогам игры Шотландия получила путёвку на турнир.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Это был шанс, всего одна игра. Это было похоже на финал плей-офф. Мы поставили на кон всё. Всегда есть последний шаг, и он всегда самый сложный. Чтобы они успокоились, чтобы им было комфортно, чтобы они знали, что справятся с ситуацией.

В игре были моменты, которые были в нашу пользу. Мы вели 2:1 против 10 человек, но пропустили и подумали: «Что мы делаем?» Но таковы шотландские традиции», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Scotland.

Материалы по теме
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Видео
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android