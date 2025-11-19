Скидки
«Зенит» поздравил Дика Адвоката с выходом сборной Кюрасао на чемпионат мира — 2026

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира — 2026, который пройдёт следующим летом в США, Мексике и Канаде. Адвокат возглавлял сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год, под его руководством «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Сборная Кюрасао под руководством бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката творит историю — команда впервые вышла на чемпионат мира! Шесть матчей, 12 очков, первое место в группе. Поздравляем и желаем удачи на ЧМ-2026», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, сборная Кюрасао совершила историческое достижение, став самой малочисленной страной, когда-либо выходившей на чемпионат мира. Островное государство, где проживает всего 156 тысяч человек, превзошло рекорд Исландии и впервые получило путёвку на главный футбольный турнир планеты.

