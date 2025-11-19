Скидки
Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Болгария — Грузия

Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Болгария — Грузия
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Болгарии и Грузии. Игра проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Болгария
Окончен
2 : 1
Грузия
1:0 Русев – 10'     2:0 Крастев – 24'     2:1 Лочошвили – 88'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 10-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Болгарии Георги Русев. На 24-й минуте нападающий Филип Крастев укрепил преимущество болгарской национальной команды. На 88-й минуте защитник Лука Лочошвили сократил отставание гостей.

Всё время встречи отыграл нападающий сборной Грузии и «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

После шести матчей квалификации сборная Болгарии набрала три очка и занимает четвёртое место в группе Е. Эта победа стала единственной для болгар в отборе к ЧМ-2026. Грузинская национальная команда заработала три очка и располагается на третьей строчке.

