Владислав Саусь выбрал три лучших матча «Балтики» в первом круге РПЛ

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь выбрал три лучших матча калининградской команды в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил победу над «Спартаком» (3:0), а также две ничьих: с «Локомотивом» (1:1) и «Краснодаром» (1:1).

«Первым делом в голову приходят 3:0 со «Спартаком». Домашний матч с «Локомотивом» тоже хорошо провели. Отмечу второй тайм против «Краснодара» — считаю, мы были ближе чемпиона к победе», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 новичок Мир РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева стартовала с выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1) и крупной гостевой победы над «Спартаком» (3:0). После первого круга калининградцы занимают пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах.