Globe Soccer Awards представил номинантов на награду лучшему игроку мира 2025 года

Объявлены номинанты Globe Soccer Awards на награду лучшему игроку мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.

Номинанты на награду лучшему игроку мира 2025 года: Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Доннарумма («Манчестер Сити»), Дуэ («Пари Сен-Жермен»), Дьёкереш («Арсенал»), Холанд («Манчестер Сити»), Хакими («Пари Сен-Жермен»), Исак («Ливерпуль»), Винисиус («Реал» Мадрид), Кейн («Бавария»), Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»), Левандовски («Барселона»), Мартинес («Интер»), Мбаппе («Реал» Мадрид), Мактоминей («Наполи»), Мендеш («Пари Сен-Жермен»), Олисе («Бавария»), Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Рафинья («Барселона»), Райс («Арсенал»), Руис («Пари Сен-Жермен»), Салах («Ливерпуль»), Витинья («Пари Сен-Жермен»), Вирц («Ливерпуль») и Ямаль («Барселона»).