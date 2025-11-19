Globe Soccer Awards огласил претендентов на звание лучшего клуба по итогам 2025 года

Объявлены претенденты Globe Soccer Awards на награду лучшему клуба мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х. Так, за награду поборются «Аль-Ахли», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Кристал Пэлас», «Фламенго», «Интер», «Ливерпуль», «Наполи», «Ньюкасл», «Палмейрас», «Пари Сен-Жермен», «ПСВ Эйндховен», «Пирамидс», «Спортинг» Лиссабон и «Тоттенхэм».

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

Победители в различных номинациях определяются путём голосования. Напомним, в 2024 году лучшим клубом был признан мадридский «Реал».