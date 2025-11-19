Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены претенденты на приз лучшему полузащитнику 2025 года по версии Globe Soccer

Объявлены претенденты на приз лучшему полузащитнику 2025 года по версии Globe Soccer
Комментарии

Объявлены номинанты Globe Soccer на награду лучшему полузащитнику мира по итогам 2025 года. Так, на приз претендуют следующие 15 футболистов:

  • Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид;
  • Дезире Дуэ, «ПСЖ»;
  • Фермин Лопес, «Барселона»;
  • Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль»;
  • Скотт Мактоминей, «Наполи»;
  • Жоау Невеш, «ПСЖ»;
  • Мартин Эдегор, «Арсенал»;
  • Майкл Олисе, «Бавария»;
  • Коул Палмер, «Челси»;
  • Педри, «Барселона»;
  • Деклан Райс, «Арсенал»;
  • Федерико Вальверде, «Реал»;
  • Витинья, «ПСЖ»;
  • Флориан Вирц, «Ливерпуль».

Напомним, в прошлом году лучшим полузащитником мира по версии Globe Soccer был признан хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Материалы по теме
Globe Soccer Awards огласил претендентов на звание лучшего клуба по итогам 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android