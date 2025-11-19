Объявлены претенденты на приз лучшему полузащитнику 2025 года по версии Globe Soccer

Объявлены номинанты Globe Soccer на награду лучшему полузащитнику мира по итогам 2025 года. Так, на приз претендуют следующие 15 футболистов:

Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид;

Дезире Дуэ, «ПСЖ»;

Фермин Лопес, «Барселона»;

Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль»;

Скотт Мактоминей, «Наполи»;

Жоау Невеш, «ПСЖ»;

Мартин Эдегор, «Арсенал»;

Майкл Олисе, «Бавария»;

Коул Палмер, «Челси»;

Педри, «Барселона»;

Деклан Райс, «Арсенал»;

Федерико Вальверде, «Реал»;

Витинья, «ПСЖ»;

Флориан Вирц, «Ливерпуль».

Напомним, в прошлом году лучшим полузащитником мира по версии Globe Soccer был признан хавбек «Реала» Джуд Беллингем.