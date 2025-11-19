Слот, Конте и Энрике — в числе номинантов на звание лучшего тренера по версии Globe Soccer

Объявлены претенденты Globe Soccer Awards на награду лучшему тренеру мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х. Так, за награду поборются Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хоу («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

В прошлом году лучшим тренером стал Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал».