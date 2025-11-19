Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот, Конте и Энрике — в числе номинантов на звание лучшего тренера по версии Globe Soccer

Слот, Конте и Энрике — в числе номинантов на звание лучшего тренера по версии Globe Soccer
Комментарии

Объявлены претенденты Globe Soccer Awards на награду лучшему тренеру мира 2025 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х. Так, за награду поборются Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хоу («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

В прошлом году лучшим тренером стал Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал».

Материалы по теме
Globe Soccer Awards огласил претендентов на звание лучшего клуба по итогам 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android