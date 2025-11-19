16 нападающих поборются за награду лучшему форварду мира 2025 года от Globe Soccer Awards

Стали известны номинанты на награду лучшему форварду мира 2025 года от Globe Soccer Awards. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х.
Номинанты на награду лучшему форварду мира 2025 года: Альварес («Атлетико» Мадрид), Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Гирасси («Боруссия» Д), Дьёкереш («Арсенал»), Холанд («Манчестер Сити»), Исак («Ливерпуль»), Винисиус («Реал» Мадрид), Кейн («Бавария»), Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»), Левандовски («Барселона»), Мартинес («Интер»), Мбаппе («Реал» Мадрид), Рафинья («Барселона»), Сака («Арсенал»), Салах («Ливерпуль») и Ямаль («Барселона»).
Церемония награждения состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).