Канчельскис: могу понять лимит на иностранных тренеров — у нас их больше, чем футболистов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис признался, что понял бы введение лимита на тренеров в российском футболе. Сейчас в Мир РПЛ существует лимит на легионеров. Все клубы чемпионата России могут включать в заявку до 13 иностранных футболистов, одновременно выпуская на поле восемь из них.

«Хватит издеваться над футболом! Чего вы велосипед изобретаете? Везде лимит отменяют, а у нас… Что за отношение к футболу? Кошмар! Про лимит на иностранных тренеров — могу понять. У нас их больше, чем футболистов, для чего мы тогда учимся? Каждый год много лицензий получают. А вот легионеры-футболисты… Ну зачем? Тогда россияне не будут развиваться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

