«Было бы честью». Никита Хайкин — о возможном выступлении за сборную Норвегии на ЧМ-2026

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира — 2026. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии. После этого появилась информация, что главному тренеру норвежской национальной команды интересна кандидатура Никиты Хайкина.

— Если сборная Норвегии думает, что я могу ей помочь, а я думаю, что могу, то было бы здорово.

— Какой вклад вы можете внести в национальную команду?
— Ха-ха, хороший вопрос! У них фантастический состав, прекрасные игроки. Это было бы честью, — приводит слова Хайкина норвежское онлайн-издание NRK.

Никите Хайкину 30 лет. За «Будё-Глимт» он выступает с 2023 года.

