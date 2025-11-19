Скидки
Футбол

Владислав Саусь вспомнил неудачные просмотры в «Спартаке» и «Краснодаре»

Владислав Саусь вспомнил неудачные просмотры в «Спартаке» и «Краснодаре»
Один из лидеров «Балтики» Владислав Саусь вспомнил неудачные просмотры в «Спартаке» и «Краснодаре». Напомним, Саусь — воспитанник «Зенита».

«В «Спартаке» провёл неделю или две. Потом должны были ехать во второй раз, но я из-за болезни не смог. Был в «Зените». Во время юношеского турнира в Крымске один раз потренировался в «Локомотиве».

Я проходил отбор в «Краснодар» по своему возрасту. Дошёл до финального этапа, провёл двусторонку. Нам сказали: «Мы вам позвоним». Однако ни через неделю, ни через две звонка не последовало.

Я в детстве был маленьким, худеньким — наверное, по антропометрии не подходил. Когда приехал в «Зенит» во второй раз, уже на подписание контракта, сказали: «Ну вот, наконец-то подрос», — рассказал Саусь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В сезоне-2025/2026 новичок Мир РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева стартовала с выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1) и крупной гостевой победы над «Спартаком» (3:0). После первого круга калининградцы занимают пятое место, набрав 28 очков в 15 матчах.

