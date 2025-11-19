Скидки
Червиченко прокомментировал новость о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону

Червиченко прокомментировал новость о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об информации о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону.

«Конечно, открытие аэропорта в Ростове пойдёт команде на пользу. Они устали за эти три года мотаться. Это просто издевательство. Никто ничем не помогает. Не слышал, чтобы РПЛ или РФС заикнулись о компенсации или ещё о чём-то. Клуб страдает из-за своего географического положения. Этих движений никто не пытался делать. Хочется надеяться, что откроют аэропорт.

Но пока продолжаются военные действия, это всё проблематично. Аэропорт в Краснодаре хоть и открыли, но его постоянно закрывают. Не хотелось, чтобы открыли аэропорт, все порадовались, а потом что-то прилетело в стоящий или находящийся в воздухе самолёт — и случилась большая трагедия. Этого совсем не хочется. Пусть аэропорт будет закрыт, чем такое произойдёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Как работали, так и продолжаем». Мелёхин — о слухах о возможном уходе Альбы из «Ростова»
